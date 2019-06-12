مطار أبها بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي.. خلية نحل لا تتوقف

مطار أبها بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي.. خلية نحل لا تتوقف

2019/06/12
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أبها

وثق مقطع فيديو متداول، مطار أبها الدولي بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم، حيث بدت حركة المسافرين طبيعية جدًّا، والعمل في المطار كخلية نحل لا تتوقف.

الاعتداء على ميليشيا الحوثي ألحق ضررًا بسيطًا في صالة القدوم، وتسبب ذلك في إصابة 26 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال نقل 8 منهم لمستشفى عسير لتلقي العلاج، وقد خرجوا عصر اليوم بعد الاطمئنان على سلامتهم.

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن مطار أبها وهيئة الطيران المدني أن حالة الرحلات الجوية في المطار طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث الأثيم.

كما أعلن مستشفى عسير المركزي خروج كل المصابين الذين نقلوا إليها بعد تعرضهم لإصابات طفيفة نتيجة سقوط مقذوف حوثي على المطار.



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