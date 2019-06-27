مطار نيوم بتقنية الـ5G لأول مرة في المنطقة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مطار نيوم هو أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.

وقالت الاتصالات إن المملكة تخطو بثبات نحو المستقبل بأحدث التقنيات، حيث يضم المطار قاعدة ممكنة لتطبيق التقنيات الحديثة، وأيضًا سرعات عالية للإنترنت.

وسلطت الاتصالات الضوء على مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تعد نبراسًا لخطواتها، حيث قال “نريد أن نحجز مكانًا في المستقبل”.

ويعد مطار نيوم واحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيًّا؛ نظرًا لوقوعه على حدود 3 دول هي المملكة والأردن ومصر، ويصنف على أنه مطار تجاري ويهدف إلى دعم مشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، فيما يأتي على مساحة إجمالية 3643 مترًا مربعًا، و6 مواقف طائرات.

ويضم مطار خليج نيوم 6 كاونترات تسجيل للمسافرين، بطاقة استيعابية 100 سيارة في مواقف السيارات، كما يمكن لـ70% من سكان العالم للوصول جوًّا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الثلاثاء الماضي عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، وأنه أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.