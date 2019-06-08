معلومات عن أمينة جولشن بعد زواجها من مسعود أوزيل

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تزوجت ملكة جمال تركيا، أمينة جولشن، من لاعب الكرة مسعود أوزيل، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها..

أمينة جولشن هي مُمثلة تركية سويدية.

حصدت أمينة جولشن لقب ملكة جمال تركيا سنة 2014.

ولدت أمينة جولشن في يوم 30 إبريل 1993 في مدينة غوتنبرغ في السويد.

مثلت أمينة جولشن تركيا لأول مرة في مسابقة ملكة جمال العالم 2014.

والد أمينة جولشن يحمل الجنسية العراقية وهو من مدينة كركوك، أما والدتها فهي تركية.

بدأت أمينة جولشن التمثيل سنة 2015.

يُذكر أن أمينة جولشن احتفلت بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، فيما لم يمانع اللاعب مواصلة زوجته مهنتها في التمثيل، لكن أكدت تقارير صحفية أنه اشترط على أمينة جولشن أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه.

وبحسب تقارير أيضًا اشترط مسعود أوزيل على أمينة جولشن عدم وجود أي مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة.