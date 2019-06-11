معلومات عن السورية بيسان إسماعيل صاحبة كليب هذا قلبي

المواطن - متابعة

نجحت بيسان إسماعيل في تحقيق شهرة واسعة عبر مواقع التواصل خلال الأشهر الأخيرة من خلال قناتها على موقع يوتيوب، والتي تضمنت العديد من الأعمال الفنية التي تشارك فيها.

تمتلك بيسان إسماعيل من العمر 16 ربيعًا، لكنها تمتلك صوتًا يفوق هذا العمر بكثير وحظيت بشهرة واسعة بسبب هذا الصوت والأداء المتمكن للعديد من الأغاني القديمة والحديثة.

بيسان إسماعيل وبحسب البيانات المتوفرة عنها في قناتها الرسمية في يوتيوب هي فتاة سورية من مواليد 17 مايو 2003 وتقيم في ميونخ بألمانيا.

تشارك بيسان إسماعيل عبر يوتيوب مقالب تنفذها في بعض أصدقائها إضافة إلى أعمال فنية وتغني بعدة لهجات ولغات مختلفة وتحظى بمشاهدات واسعة تقترب من الـ5 مليون مشاهدة للمقطع الواحد.

قبل أيام نشرت بيسان إسماعيل دويتو غنائي بعنوان هذا قلبي مع المطرب الشاب طوني قطان كان سببًا في شهرتها بشكل كبير وتصدر مؤخرًا قائمة أفضل الأغاني العراقية على تطبيق أنغامي.

تم طرح الأغنية فيديو كليب على قناة حيدر كيتارا الشركة المنتجة على موقع يوتيوب وحقق مشاهدات تجاوزت 2.3 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات أغنية هذا قلبي لـ بيسان إسماعيل:

هذا قلبي بحاله تدري

يحبك وتربات حضنك

حتى روحي بعيده احسها

انت اقرب منها جنك

واني كلش رايدك

واحب روحي تعاندك

منو كلك اني عاقل

عليه الله يساعدك

ولك جايبلك عشق

وارد اموتنك شبك

وبحضنتي يجوز كلبك

يوقف يبطل يدك

الي اريدك كلك انت

مايكفي شويه منك

هذا قلبي بحاله تدري

يحبك وتربات حضنك

تخصني انت والي تبقى

ما ابدلك كل زماني

حقها تعمى عيوني يمك

انت يالحبك عماني

موت احب سوالفك

واغلى واحد شايفك

لتتصور اني اعوفك

لا ابد ماعايفك

وانت عمرك لا تظن

لغير حضنك اني احن

شلون اخليك انت وحدك

والله من دونك اجن

الي اريدك كلك انت

مايكفي شويه منك

هذا قلبي بحاله تدري

يحبك وتربات حضنك