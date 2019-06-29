معلومات عن بكتريا الوجه التي أصابت ريهام سعيد

المواطن - متابعة

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لوعكة صحية طارئة، فيما أكد البعض أن المرض الذي أصيبت به سببه نوع من أنواع البكتريا يسمى بكتريا الوجه التي قد تسبب الوفاة.

وكانت الفنانة ريم البارودي وجهت رسالة إلى صديقتها الإعلامية ريهام سعيد عبر إنستجرام، وطالبت فيها الجمهور بالدعاء لها.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منشورًا ذكرت فيه: “حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحد”.

وكانت مصادر إعلامية قالت: إن ريهام سعيد اكتشفت الإصابة بهذا النوع من البكتريا بالصدفة عند إجرائها لفحوصات طبية، كما اعتادت كل فترة لتطمئن جمهورها.

ما هي بكتريا الوجه:

بكتريا الوجه هي أحد أنواع الميكروبات التي تصيب الوجه، يعرف باسم البكتيريا العصوية، وربما تكون بدايته من التهاب في الضرس، أو في بصيلات شعر الوجه.

مخاطر بكتريا الوجه:

بالرغم من أن البكتيريا التي تصيب الوجه، هي مرض نادر إلا أنه قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، والتهاب خلوي شديد، يتسبب في قصور بالدورة الدموية للوجه، ودمور عضلاته.

علاج بكتريا الوجه:

يمكن استخدام كريمات مضادة للبكتيريا، ويجب أن يتواجد بها عنصر كلُوتريمازول النشيط، وأيضًا من العلاجات لهذا المرض الغسول المضاد للبكتيريا وذلك يستخدم عن طريق الفم، ويجب العنصر النشط فيه هو فلوكونازول.

ومن العلاجات الطبيعية لمرض بكتيريا الوجه زيت جوز الهند؛ لما يحتويه من خصائص مفيدة للبشرة التي تساعدها على العلاج. كذلك زيت الزيتون لما له من خصائص مفيدة مضادة للفطريات والبكتيريا التي ترطب الجلد، ومن الزيوت المفيدة كذلك في علاج بكتريا الوجه زيت شجرة الشاي ويستخدم على الوجه مع غسول للبشرة.