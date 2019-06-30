معلومات عن مرض بكتيريا الوجه القاتل

المواطن - الرياض

أعلنت المذيعة المصرية ريهام سعيد إصابتها ببكتيريا غريبة تشوه الوجه، كما طلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بعدما أصيبت بمرض بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه، وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ.

وكتبت ريهام سعيد على حسابها في إنستجرام”: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا”.

وأجرت المذيعة فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرًا وبقوة، كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدًا أسفل العينين.

وهناك بعض المعلومات عن مرض بيكتريا الوجه، وهي كما يلي:

مرض بكتيريا الوجه هو مبهم لا تتوافر معلومات كثيرة عنه؛ وذلك بسبب أنه لا يصيب الكثير من الأشخاص.

ويظهر مرض بكتيريا الوجه في شكل طفح جلدي أحمر، ويتكون مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب، كما يتكون الطفح الجلدي في الفم بعض الأحيان، ويطلق عليه القلاع الفموي.

ويؤدي مرض بكتيريا الوجه أيضًا إلى قرحة في المعدة، كما أنه يظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد.

ويؤدي الإصابة بـ مرض بكتيريا الوجه إلى الحروق الجلدية، ويمكن أن تتضاعف تأثيراته حتى الموت.