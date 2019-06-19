معين عبدالملك: تمزيق اليمن يخدم إيران والأزمة الإنسانية نتيجة وليست سببًا

المواطن - واس

دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن وتمكينها من أداء دورها، مؤكدًا أن ذلك الطريق الوحيد لمساعدة اليمنيين لتجاوز الأزمة الراهنة.

وحذر معين خلال استقباله في عدن، عددًا من الباحثين والمحللين السياسيين والأمنيين الدوليين التابعين للمجلس الأطلنطي، من أن زيادة تمزيق اليمن والانتقاص من دور مؤسساتها .

وقال: “إن ذلك لا يخدم إلا إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية”، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، أعضاء وفد المجلس الأطلنطي على رؤية الحكومة للوصول للسلام العادل والمستدام في اليمن وتحركاتها الدؤوبة لإنهاء معاناة شعبها جراء إنقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسار ومرجعيات العملية الإنتقالية في اليمن، مشددًا على معالجة سبب الأزمة الإنسانية نتيجة تدمير الدولة وتجريف اقتصادها بسبب انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية”.

وأضاف، ينبغي أن لا يُنظر إلى الوضع في اليمن كأزمة إنسانية مع عدم التقليل من الوضع الإنساني، كون الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سببًا، ولذا يجب معالجة سبب الأزمة الإنسانية.

وحول الوضع في مدينة الحديدة، أكد رئيس الوزراء اليمني، التزام الحكومة بمسار الأمم المتحدة للسلام وتقديم الحكومة الكثير من التنازلات، مشيرًا في السياق إلى أن مليشيا الحوثي ماضية في تعنتها وإهدار فرص السلام ورفضت الالتزام بالاتفاقات، بينها اتفاق ستوكهولم.