مفاجأة سارة لـ صابرين بورشيد في المستشفى

المواطن - متابعة

أعدت الممرضات والأطباء المشرفون على حالة الفنانة البحرينية والإعلامية صابرين بورشيد الصحية مفاجأة سارة بمناسبة يوم ميلادها.

ونشرت صابرين بورشيد مقطع فيديو ظهر فيه الأطباء والممرضات وهم يحملوا قالبًا من الحلوى، وغنوا لها أغنية “هابي بيرثداي”، احتفالًا بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الكويتي فيصل العجمي عن آخر مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد حيث قال إن حالتها الصحية مستقرة وتتقدم باستمرار، وتستجيب للعلاج بطريقة ممتازة.

صابرين بورشيد درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين عام 2018، حيث قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم، مبينةً أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، منتظرة دوراً يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

وفي أبريل 2019 أعلن والد صابرين بورشيد أن حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، إذ أنها تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم ولا تتذكر أحدًا من أصدقائها ولا تعرف إلا ذويها.

وسافر والد صابرين بورشيد إلى الكويت حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار، ليناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته لأنها تحتاج إلى عملية عاجلة في الرأس”.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة صابرين بورشيد بالإضافة إلى فنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

وبدأت صابرين بورشيد مشوارها المهني في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين 2009 حيث كان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها.

وفي رمضان 2010 قدمت صابرين بورشيد برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

كما شاركت صابرين بورشيد في تقديم البرنامج الكويتي ”ع السيف“، برفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة.

ودخلت صابرين بورشيد مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مسرحية ”مصباح زين“، كما شاركت في العديد من المسلسلات.