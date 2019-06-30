مفاجأة صادمة لـ جمهور الهلال

المواطن - محمد سمعه

يتطلع جمهور نادي الهلال خلال الفترة المقبلة لمعرفة مصير اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري مع الفريق، سواء ببقائه أو برحيله.

وكان عمر عبدالرحمن الشهير بـ عموري غاب عن معظم مباريات الفريق الهلالي في الموسم الماضي؛ وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي.

وقالت تقارير صحافية: إن اللاعب عموري لم يُشْفَ من إصابته بنسبة كبيرة؛ مما يعني أنه لن يشارك مع الهلال ضد الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب في دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل، وذلك في حال قرر الهلال الإبقاء عليه.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن عموري سيعود لصفوف فريق الهلال في حال استمر في شهر سبتمبر المقبل.

وكان عمر عبدالرحمن عموري انضم لـ صفوف فريق الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة عام.

ولم يشارك عموري مع منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بسبب إصابته.

سيكون المدرب الروماني رازفان لوسيسكو هو المدرب الجديد لـ الهلال ولمدة عامين.