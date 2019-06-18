مفاجأة صادمة لـ كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

تردّد اسم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو للرحيل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى القوي والمعروف عنه في الموسم الماضي مع أزرق العاصمة.

وأجرت شبكة جول السعودي استفتاءً عبر حسابها الرسمي في تويتر حول رأي الجماهير الهلالية في بقاء كارلوس إدواردو أو رحيله عن صفوف الهلال في صيف 2019.

نتيجة مُفاجئة

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة، حيث قال 58% من المُصوتين بأنه يجب عليه الرحيل عن الهلال، بينما طالب 42% بالإبقاء عليه وعدم التفريط فيه.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن اللاعب كارلوس إدواردو أصبح قريبًا من الانضمام لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وسيتقاضى اللاعب البرازيلي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة في حال أتمّ انتقاله للنادي الإماراتي.

أحرز كارلوس إدواردو عشرة أهداف مع نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي خلال 26 مباراة.

خبرة برتغالية وأخرى فرنسية

وسبق لكارلوس إدواردو اللعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي ونادي نيس الفرنسي قبل الانضمام للفريق الهلالي في عام 2015.

ولم ينجح نادي الهلال في التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تمكن نادي النصر من التتويج باللقب وذلك بفارق نقطة وحيدة عن الفريق الهلالي.