مفاجأتان في مباراة مدغشقر ضد نيجيريا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب المدغشقري في الفوز بثنائية دون رد، في مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، اليوم، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًّا في مصر.

وتمكن المنتخب المدغشقري من تحقيق مفاجأتين خلال مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، حيث كانت المفاجأة الأولى هي تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المشاركة الأولى للفريق المدغشقري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أما المفاجأة الثانية خلال مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، فتمثلت في تأهل منتخب مدغشقر كأول المجموعة الثانية لدور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبعد خسارة المنتخب النيجيري في مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، تأهل منتخب النسور الخضراء إلى دور ثمن النهائي في المركز الثاني برصيد ست نقاط خلف منتخب مدغشقر المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، أُقيمت اليوم على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية المصرية.

يذكر أن اللاعب لالينا نومينجانهاري سجل الهدف الأول في مباراة مدغشقر ضد نيجيريا لصالح منتخب مدغشقر في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب كارلويس أندريا من إحراز الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر خلال مباراة مدغشقر ضد نيجيريا.

ويطمح المنتخب المدغشقري بعد الفوز في مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، للاستمرار في التألق في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والاستمرار في تحقيق المفاجآت عن طريق الذهاب بعيدًا في البطولة الإفريقية.

وخلال وقت إقامة مباراة مدغشقر ضد نيجيريا، أُقيمت مباراة غينيا الاستوائية ضد منتخب بوروندي، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب الغيني بثنائية دون رد، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب السلام في مدينة القاهرة ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وبعد إقامة مباراتي مدغشقر ضد نيجيريا، وغينيا ضد بوروندي، تُقام حاليًّا مباراتا مصر ضد أوغندا ومباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.