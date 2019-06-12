مقاتلات التحالف تدمر تحصينات الحوثيين في صعدة
الجيش الوطني يصد هجومًا في الحديدة

مقاتلات التحالف تدمر تحصينات الحوثيين في صعدة

2019/06/12
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال موقع الجيش اليمني، سبتمبر نت، إن الغارات استهدفت تجمعات المليشيا الانقلابية خلف تبة الفهد قرب مركز مديرية كتاف وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

وفي السياق ذاته أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحاولت مجاميع من المليشيا، صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميلشيا وإجبارها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.



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