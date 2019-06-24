مقتل العقل المُدبر لانقلاب إثيوبيا الفاشل

المواطن - متابعة

كشفت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا يوم الاثنين إن العقل المُدبّر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل.

وقالت الحكومة إن الجنرال أسامنيو تسيجي هو العقل المدبر للهجمات التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة مساء السبت.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن وضابطاً متقاعداً تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا.

وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشاراً له قُتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.