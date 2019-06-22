مقتل قائد الحوثيين في جبهة رازح

مقتل قائد الحوثيين في جبهة رازح

2019/06/22
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري مع 8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما قُتل سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم ثلاثة قادة، في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن المواجهات في جبهة الأمن المركزي أدت إلى مقتل قائد ميليشيات الحوثي المدعو “أبو علي”، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.

وفي محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، سيطر الجيش الوطني على تبة “القد” وأجزاء واسعة من “جبل الحصن” في مديرية رازح غرب المحافظة.

أما محافظة البيضاء، فتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على “منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، إضافة إلى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية.

من جانب آخر، فجّرت ميليشيات الحوثي جسرا في الخط العام بمنطقة “القراعية” غربي مديرية قعطبة والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب.



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