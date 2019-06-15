ملفات مهمة تنتظر إدارة الهلال الجديدة

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب معرفة الرئيس الجديد لـ نادي الهلال، ستكون هناك العديد من الملفات المهمة التي ستكون في انتظار رئيس النادي الجديد.

ويتنافس المرشحان فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم الثنائي بأوراق ترشحهما رسميًّا للجنة المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية في الفترة الأخيرة.

بالطبع ستكون العديد من الملفات المهمة أمام الإدارة الجديدة لنادي الهلال مثل التعاقد مع مدرب كبير يليق بالفريق الهلالي لتعويض الإخفاقات التي شهدها الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

كذلك ملف آخر مهم ستُركز عليه الإدارة الهلالية الجديدة وهو ضرورة تحديد الصفقات المقبلة للفريق الهلالي، سواء بالتعاقد مع لاعبين محليين أو لاعبين أجانب.

صفقة نارية يُطاردها الهلال:

وكان الهلال أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

وذكرت تقارير صحفية، أن فهد بن نافل الأقرب للفوز بكرسي رئاسة نادي الهلال عن موسى الموسى.

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني الحالي لـ نادي كورينثيانز البرازيلي كان رُشح لتدريب نادي الهلال بالفترة المقبلة، بجانب ترشيح المدرب الدنماركي مايكل لاودروب والمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

الهلال يفقد لقب الدوري:

وخسر الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، وذلك بفارق نقطة وحيدة لمصلحة نادي النصر الذي احتل المركز الأول.