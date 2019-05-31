ملك الأردن: رسالتنا للعالم أجمع أنه لا مكان للفكر الظلامي

المواطن - مكة المكرمة

أكد ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، أن المبادرة العربية للسلام تؤكد أن السلام خيار إستراتيجي للعرب.

وأضاف ملك الأردن خلال كلمته، اليوم السبت، في القمة الإسلامية التي تحتضنها مكة المكرمة، أن رسالتنا للعالم أجمع أنه لا مكان للفكر الظلامي الذي يستهدف النفس البشرية.

وتابع عبدالله الثاني: نتمسك بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق حدود 67، وأي حل للقضية الفلسطينية لابد أن يستند إلى حقوق الشعب.

وقال: سنواصل وبالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين بدعم وتعزيز صمود إخواننا المقدسيين والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.