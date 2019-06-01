منافسة نارية منتظرة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ينتظر النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة الكشف عن موعد جمعيته العمومية، وذلك من أجل بدء العملية الانتخابية لاختيار رئيس النادي الجديد مع اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وستكون الانتخابات بمثابة الفرصة الذهبية للراقي من أجل تحقيق الاستقرار الإداري والذي عانى منه الراقي وكلّفه المعاناة الفنية، حيث فقد الأهلي الفرصة في المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك والبطولة العربية في الموسم الماضي.

المنافسة ستكون قوية:

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم دخل في سباق المرشحين لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وسيتنافس عبدالإله مؤمنة مع الأمير منصور بن مشعل لرئاسة الراقي في المرحلة المقبلة، وستُمثل منافسة نارية داخل جدران الأهلي لتحديد الفائز برئاسة مجلس إدارة الراقي لمدة أربع سنوات.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كانت قررت إعفاء عبدالله بترجي من منصبه كرئيس للأهلي وتكليف أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي حتى عقد الانتخابات للنادي.

وبدأت المعاناة الإدارية بالنسبة للأهلي وذلك عقب تقدم ماجد النفيعي باستقالته من رئاسة الأهلي في شهر ديسمبر الماضي، وتولى وقتها عبدالله بترجي رئاسة الراقي بشكل مؤقت حتى نهاية موسم 2018- 2019.

وكان الأهلي أنهى الدوري في الموسم الماضي محتلًّا المركز الرابع، حيث سيلعب الراقي الملحق الآسيوي في العام المقبل.