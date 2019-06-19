منتخب البرازيل يكتفي بتسديدة واحدة ضد فنزويلا

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا التي أُقيمت، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019 “كوبا أمريكا”.

منتخب البرازيل

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب البرازيل حقق رقمًا سلبيًا ضد فنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي، أن منتخب البرازيل سدد كرة واحدة فقط ضد فنزويلا وهو أسوأ رقم للاعبي السامبا خلال مواجهة واحدة في آخر 4 نسخ من بطولة كوبا أمريكا.

وتابعت شبكة الإحصائيات أن لاعبي السامبا قاموا بـ37 كرة عرضية في مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا اليوم، ويُعد هذا الرقم هو أعلى أرقام السيليساو خلال لقاء واحد ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا منذ نسخة 2011.

البرازيل ضد فنزويلا

وسيطر لاعبو السامبا على أحداث مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا اليوم، وكانوا الأكثر استحواذًا، إلا أنهم فشلوا في صناعة فرص حقيقية وتحويلها إلى أهداف، وسجل روبرتو فيرمينو هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الحكم ألغاه.

وحرمت تقنية الفيديو VAR السامبا من هدفين خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا اليوم، حيث ألغى الحكم أهداف جابرييل خيسوس، وفيليب كوتينيو بداعي التسلل.

وبعد مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا اليوم، يستعد السامبا لمواجهة منتخب بيرو، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ”كوبا أمريكا 2019″.