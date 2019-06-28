منتخب البرازيل يُطارد لقبًا غائبًا عنه منذ 12 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من تفادي المفاجآت وعبور منتخب باراجواي، في دور الثمانية ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019، صباح اليوم، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وعانى منتخب البرازيل كثيرًا خلال مباراة باراجواي، خاصة أن المنتخب الباراجوياني اتجه إلى الدفاع وتضييق المساحات أمام منتخب راقصي السامبا في الشوط الثاني.

دفاع قوي من منتخب باراجواي:

ولعب منتخب باراجواي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الستين بعد طرد أحد عناصره في مباراة منتخب البرازيل.

ونجح منتخب البرازيل في الوصول إلى دور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، حيث يأمل في الفوز بالبطولة والغائبة عنه منذ عام 2007.

حارس ليفربول يُبدع:

تألق أليسون بيكير، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، في ركلات الترجيح؛ حيث ساهم في عبور منتخب البرازيل لدور نصف النهائي.

ويذكر أن منتخب البرازيل سينتظر الفائز من مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين لمواجهته في دور نصف النهائي خلال الأسبوع المقبل.

ولم ينجح منتخب البرازيل في الفوز بأي بطولة قارية منذ الفوز ببطولة كأس العالم للقارات في عام 2013 قبل انطلاق مونديال 2014.

هزيمة ثقيلة لـ منتخب البرازيل:

وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم 2014 من دور نصف النهائي بعد الخسارة من منتخب ألمانيا بسباعية مقابل هدف.

وقدم منتخب البرازيل أداءً جيدًا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن المنتخب البرازيلي ودع المونديال الروسي من دور الثمانية بعد السقوط أمام المنتخب البلجيكي بثنائية مقابل هدف.

وغاب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في أحد اللقاءات الودية قبل البطولة.

وسبق لـ منتخب البرازيل التتويج ببطولة كأس العالم من قبل في خمس مناسبات، كان آخرها في عام 2002 على حساب المنتخب الألماني بثنائية دون رد في المباراة النهائية.