منتخب البرتغال بطلًا لـ دوري الأمم الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة منتخب البرتغال ضد هولندا التي أُقيمت على ملعب “الدراجاو”، ضمن منافسات النسخة الأولى من نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بفوز برازيل أوروبا بهدف دون رد، ليتوج باللقب القاري.

وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد هولندا بشكل سريع من جانب برازيل أوروبا، وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية في الدقيقة 11، ولكن حارس المرمى سيلسين أنقذها، قبل أن يبعد رأسية من جوزيه فونتي في الدقيقة 29.

وسيطر برازيل أوروبا على أول 30 دقيقة من أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد هولندا وكان الأكثر خطورة، فيما اكتفى لاعبو الطواحين بالاستحواذ السلبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استغل لاعب الطواحين بروميس تمريرة من دي روون، إلا أن حارس المرمى باتريسيو حولها إلى ركنية في الدقيقة 56، قبل أن يُسجل برازيل أوروبا الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق جيديس.

وصمد دفاع برازيل أوروبا أمام محاولات الطواحين لتسجيل هدف التعادل عن طريق ديباي وبروميس، وكاد برونو فيرنانديز أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80، إلا أن الحارس سيلسين أبعدها.

واستمرت محاولات برازيل أوروبا والطواحين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة منتخب البرتغال ضد هولندا بفوز أصحاب الأرض وتحقيق دوري الأمم الأوروبية في النسخة الأولى.