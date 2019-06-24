منتخب كولومبيا يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كوبا أمريكا

المواطن - متابعة

حقق منتخب كولومبيا إنجازًا تاريخياً في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا المُقامة حالياً في البرازيل.

وفاز منتخب كولومبيا أمس في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة على منتخب باراجواي بهدف دون رد.

وأشارت شبكة “أوبتا” العالمية إلى أن منتخب كولومبيا سطر إنجازاً تاريخياً بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات وحصل على 9 نقاط وذلك للمرة الأولى في تلك البطولة منذ عام 2001.

وأوضحت شبكة أوبتا أنه في عام 2001 تمكنت كولومبيا في النهاية من تحقيق لقب البطولة، فيما يطمح منتخب كولومبيا في تحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل بطولاته.

الجدير بالذكر أن منتخب كولومبيا فاز في مباراة الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، وتخطت منتخب قطر بهدف دون رد في الجولة الثانية.