منتخب مصر يستبعد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل عن استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وجاء قرار الاستبعاد نتيجة لتورط عمرو وردة في تهمة تحرش بإحدى عارضات الأزياء عبر موقع الإنستجرام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وُجهت أصابع الاتهام له وللاعب محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك المصري.

ومن المنتظر أن يُكمل المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا خلال الفترة المقبلة بعد استبعاد عمرو وردة.

الاتهامات حقيقية

وكان إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أكد أن الشائعات والتي أُثيرت حول اتهام عمرو وردة بالتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقية، مضيفًا أن المنتخب سيحل الأزمة سريعًا حتى لا يؤثر هذا على تركيز باقي لاعبي الفراعنة.

ليست المرة الأولى

تُعد هذه الواقعة ليست الأولى من هذا النوع لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة سواء مع المنتخب المصري أو الأندية المختلفة التي لعب في صفوفها.

وكانت بداية أزمات عمرو وردة صاحب الـ25 عامًا، خلال تواجده مع المنتخب المصري للناشئين الذي كان يُشارك في منافسات بطولة الألعاب العربية التي أُقيمت في المغرب، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين استبعاده.

ولم يتعلم عمرو وردة الدرس جيدًا، ليُكرر أزماته مجددًا عام 2013 خلال تواجده مع المنتخب المصري للشباب في معسكر تونس، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين آنذاك ورئيس البعثة عصام عبدالفتاح ترحيله إلى القاهرة.

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم في إطار لقاءات الجولة الثانية لـ المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري فاز في مباراة الافتتاح على حساب منتخب زيمبابوي يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.