منتخب مصر يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد عمرو وردة

المواطن - محمد سمعه

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم السبب الحقيقي وراء استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن صباح اليوم عن استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة الفراعنة بعد تورطه في تحرش لفظي لإحدى عارضات الأزياء عبر موقع الإنستجرام في الفترة الأخيرة.

وعلّق إيهاب لهيطة في تصريحات صحفية قائلًا: الموضوع مُنتهٍ، الفيديو والذي جاء لي بخصوص عمرو وردة، رأيته وأبلغت هاني أبو ريدة رئيس اتحاد القدم المصري والمدرب المكسيكي خافيير أجيري وقرار استبعاد اللاعب لم يأخذ وقتًا طويلًا.

وأضاف إيهاب لهيطة: لا نقاش في قرار استبعاد اللاعب، لأن الأمر مُتعلق بسمعة مصر ومنتخبها الوطني ونحن في محفل قاري وهناك 100 مليون مصري يضعون علينا الكثير من الآمال.

عمرو وردة يردّ

وقال اللاعب عمرو وردة تعقيبًا منه على قرار استبعاده بأن الفيديو الفاضح والذي انتشر وجاء إلى إيهاب لهيطة ليس حقيقيًا مضيفًا أنه لم يرتكب أي شيء مُخالف في الفترة الأخيرة.

تُعد هذه الواقعة ليست الأولى من هذا النوع لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة سواء مع المنتخب المصري أو الأندية المختلفة التي لعب في صفوفها.

وكانت بداية أزمات عمرو وردة صاحب الـ25 عامًا، خلال تواجده مع المنتخب المصري للناشئين الذي كان يُشارك في منافسات بطولة الألعاب العربية التي أُقيمت في المغرب، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين استبعاده.

ولم يتعلم عمرو وردة الدرس جيدًا، ليُكرر أزماته مجددًا عام 2013 خلال تواجده مع المنتخب المصري للشباب في معسكر تونس، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين آنذاك ورئيس البعثة عصام عبدالفتاح ترحيله إلى القاهرة.

ويستعد المنتخب المصري اليوم، لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.