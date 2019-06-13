منتخب مصر يهزم تنزانيا ويُقلق متابعيه

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بالأمس في الفوز على منتخب تنزانيا بهدف دون ردّ في إطار لقاء ودي بين المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وبدأ الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وتنزانيا بأداء وسط من قبل الفريقين مع عدم صناعة لاعبي منتخب مصر لأي فرصة هجومية خطيرة.

ولم يتطور أداء منتخب مصر في الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وتنزانيا، تحسّن الأداء قليلًا بالنسبة للمنتخب المصري، وحاول الفراعنة إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجح اللاعب أحمد المحمدي ظهير أيمن نادي أستون فيلا الإنجليزي في إحراز الهدف الوحيد لـ منتخب مصر في مباراة تنزانيا بالدقيقة الرابعة والستين بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب أحمد أيمن منصور.

تنزانيا تُحرج منتخب مصر

وبعد نهاية الدقيقة الـ80 تطور أداء منتخب تنزانيا وكان قريبًا للغاية في أكثر من مناسبة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر في المباراة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على المنتخب التنزاني بهدف دون ردّ وبأداء لم يرتقِ إلى طموحات الجمهور المصري والذي عبّر عن قلقه من أداء منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويُذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل، في التجربة النهائية للفراعنة قبل انطلاق البطولة الإفريقية يوم 21 يونيو الجاري.

وسيخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام منتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة.

وسبق لـ منتخب مصر أن فاز بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010 بأنجولا.