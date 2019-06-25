منتخب موريتانيا .. وأول هدف في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم في تسجيل أول أهدافه في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ، خلال مباراته ضد مالي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

منتخب موريتانيا

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد الإسباني، الحسين العيد من تسجيل هدف منتخب موريتانيا الوحيد في شباك مالي من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ليدخل تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد إحرازه هدف المرابطون الأول.

وانتهت المباراة التي جمعت منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم بنظيره المالي على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة، بفوز النسور برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية النسور في مباراة مالي ضد منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، بمعدل هدف لكل من عبدالله ديابي، موسى ماريجا، وهدفين للبديل آداما تراوري في الدقائق 37، 45، 55 و73.

كأس الأمم الإفريقية

وتُعد مباراة مالي هي الأولى التي يخوضها منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية في تاريخه، حيث تشهد النسخة الحالية ظهوره الأول في المسابقة القارية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

ويتذيل منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم ترتيب مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 2019 بدون نقاط، فيما تتصدر مالي الترتيب بـ3 نقاط، ويتواجد منتخبا تونس وأنجولا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما.