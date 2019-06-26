منشآت راعٍ استراتيجي لمعرض الامتياز التجاري بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، كراعٍ “استراتيجي”، بهدف تقديم خدماتها عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف رُواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستضيف المعرض العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية وجهات التمويل، ويتضمّن فعاليات مصاحبة تعزز ثقافة صناعة الامتياز التجاري باعتبارها منصّة شاملة توفر فرص العمل والخدمات الرئيسية في الاستثمار التجاري وتسويق المنتج السعودي نحو العالمية.

وصمّمت “منشآت” برنامج الامتياز التجاري لبناء صناعة امتياز تجاري مُستَدامة، خصوصًا أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورُواد ورائدات الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، ويُساهم الامتياز التجاري بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميًا ويعتبر نموه ذا وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي.

ويهدف برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة،

يُذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها في جميع المجالات بما فيها صناعة الامتياز التجاري، وصولًا إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.