منصب جديد ونوعان من العضوية.. تفاصيل اللائحة الأساسية للأندية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن اعتماد رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة الجديدة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين؛ إحداهما ذهبية والأخرى فضية، كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى استحداث منصب الرئيس التنفيذي.

الترشح لرئاسة وعضوية النادي

اعتماد نظام الترشح عن طريق القائمة فقط، ويجب أن تشتمل القائمة على عدد مكون من (5 – 9) أعضاء لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة

أن يكون رئيس مجلس الإدارة المرشح سعودي الجنسية.

أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

أن يكون المرشح لرئاسة النادي حاصلًا على درجة البكالوريوس ولعضوية المجلس حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

أن يقوم بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية.

أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة بأحكام هذه اللائحة.

توقيع إقرار خطى بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

خلوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في اللائحة.

عضوية النادي

تقتصر العضوية في النادي على نوعين:

العضو الذهبي: عضو يُقيد في سجلات النادي يُقدم دعمًا سنويًا بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال.

العضو العادي: عضو يُقيد في سجلات النادي يدفع اشتراكًا سنويًا للنادي الرياضي بمبلغ ألف ريال، ومبلغ 500 ريال لنادي الصم والاحتياجات الخاصة.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إلغاء تنظيم العضوية الشرفية للأندية الرياضية الصادر بالقرار (4299) وتاريخ 16/4/1439 هـ.

اختصاصات الجمعية العمومية للنادي

مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وفق الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.

التصويت على من تم ترشيحهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وفق الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.

المصادقة على تعيين مراقب للحسابات “المدقق الخارجي”.

اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي أو مسماه ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عليها.

النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدى في شأنها من قبل مجلس إدارة النادي واتخاذ ما يلزم حيالها.

تعليق أو إسقاط العضوية وفق الأحكام المقرر في هذه اللائحة.

انعقاد الجمعية العمومية والتصويت فيها.

يعتمد انعقاد الجمعية العمومية والتصويت فيها على غالبية الأصوات وليس على غالبية الأعضاء.

يكتسب العضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مقابل كل ألف ريال يدفعها دعمًا للنادي.

أبرز اختصاصات مجلس الإدارة

تم إسناد اختصاصات لمجلس إدارة النادي تمكنه من الإشراف العام على شؤون النادي تمكنه من الإشراف العام على شؤون النادي ورسم سياساته وإقرار اللوائح الداخلية التي تُحدد مهام الإدارات التنفيذية، ومن تلك الاختصاصات:

الإشراف على شؤون النادي الإدارية والمالية والرياضية.

إقرار السياسة العامة للنادي.

اعتماد اللوائح الداخلية للنادي وتعديلها.

اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة.

اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.

اعتماد التقرير الفني والمالي والإداري السنوي لمجلس الإدارة.

تعيين الرئيس التنفيذي للنادي وإعفاؤه.

تشكيل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، واللجان المعاونة، وتحديد اختصاصاتها.

الفصل في شكاوى الأعضاء والعاملين والفنيين والإداريين واللاعبين.

مناقشة تقرير الرئيس التنفيذي الإداري واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما جاء فيه.

مناقشة تقرير المدير المالي والحساب الختامي ومشروع الميزانية واتخاذ القرارات اللازمة.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العمومية.

دعوة المجلس أو الجمعية العمومية للاجتماعات غير العادية.

يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه أو أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

أبرز اختصاصات الرئيس التنفيذي

تم استحداث منصب الرئيس التنفيذي للنادي، ويشترط أن يعمل بدوام كامل، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري داخل النادي والقيام بالمهام المطلوبة على الوجه المأمول، ومن اختصاصاته:

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة.

توقيع جميع العقود، بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي وعقود الاستثمار والاتفاقيات التي تُبرم باسم النادي.

تعيين المدير المالي للنادي.

المشاركة مع المدير المالي في إعداد مشروع الميزانية وعرضه على المجلس.

التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات.

إعداد التقرير الفني والإداري وخطة العمل السنوية وعرضها على المجلس.

تمثيل النادي أمام الجهات القضائية والرسمية.

تقديم تقرير دوري للمجلس بشكل ربع سنوي عن سير أعمال النادي الفنية والإدارية.

التوقيع على المكاتبات والمراسلات الخاصة بالنادي.

اللائحة الأساسية للأندية الرياضية