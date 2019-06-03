منصة فلك : قد يتم النظر في شهادة مرصد تمير حول هلال شوال

المواطن -الرياض

حالة من الجدل ظهرت بين المواطنين وخبراء الفلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال في مرصد تمير، وعدم ثبوتها في عدد من المراصد الأخرى.

وشكّك بعض المواطنين في إمكانية رؤية هلال شوال في مرصد تمير بسبب الظروف الجوية وتكوُّن السحب والغبار إضافة إلى قصر مدة مكوث القمر في السماء بعد غروب الشمس.

وقالت منصة المنتدى السعودي لعلوم وأبحاث الفضاء – فلك – عبر تويتر إنه قد يتم النظر في شهادة مرصد تمير، نظراً لتكوّن السحب وقت ترائي الهلال.

وكانت جامعة المجمعة أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال في مرصد حوطة سدير التابع للجامعة، كما لم تتمكن وحدة رصد الأهلة بمرصد القصيم الفلكي من رصد هلال شهر شوال لعام 1440 بسبب حالة السحب الكثيفة.

وقال مرصد القصيم الفلكي في بيان له : خرجت وحدة رصد الأهلة بمرصد القصيم الفلكي لرصد هلال شهر شوال لعام 1440 حسب ما دعت إليه المحكمة العليا ولم تتمكن وحدة الرصد من رصد الهلال وكانت حالة الجو سحب كثيفة.

ويترقّب المواطنون في كافة أنحاء المملكة بيان المحكمة العليا حول موعد عيد الفطر المبارك حيث تعد هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان موعد العيد.