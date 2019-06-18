منصور بن مشعل مشرفًا على الكرة في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تسليم الأمير منصور بن مشعل مهام الإشراف العام على كرة القدم بالراقي.

واعتمد منصور بن مشعل الأجهزة الإدارية للفرق بالنادي الأهلي، وجاءت كالتالي؛ محمد شلية إداريًّا للفريق الأول، ماجد الطويرقي مدير الفريق الأول، أحمد بامعوضه مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم، ومحمد الحارثي مدير قطاع الناشئين والشباب.

وجاء قرار تسليم الأمير منصور بن مشعل لمهام الإشراف على كرة القدم بعد الإعلان عن تزكية أحمد الصائغ رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

وفاز أحمد الصائغ وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلًّا من؛ عبدالصمد إحسان القرشي، وائل بن صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، ياسر محمد محروس، غسان نبيل نصيف وعمار فاروق زهران.