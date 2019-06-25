منع دخول المقيمين مكة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج

منع دخول المقيمين مكة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج

2019/06/25
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال موسم الحج.

وقالت الإمارة إن المنع يبدأ من 25 شوال وحتى 10 ذي الحجة.

واستثنت الإمارة الفئات التالية :

 

 



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