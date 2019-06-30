منى شداد تواجه انتقادات بعد تبرعها بكلية لوالدها

المواطن - متابعة

واجهت الفنانة الكويتية منى شداد موجة من الانتقادات والسخرية بسبب وزنها الزائد الذي اكتسبته خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي دفعها إلى الكشف عن هذا السبب.

وخلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني نيشان عبّرت منى شداد عن استيائها من انتقاد البعض لوزنها الزائد أو مظهرها بشكل عام مُؤكدة أنها تتلقى علاجاً بعد تبرعها لوالدها بإحدى كليتيها عقب تدهور حالته الصحية.

وقالت منى شداد أنه ليس مطلوب منها بالضرورة أن تكشف لجمهورها أنها تعيش بكلية واحدة وتتلقّى الكثير من العلاجات بالكورتيزون وأنها قد تلقت علاجاً كيماوياً في يوم من الأيام وهذه الأسباب هي ذات الأثر الأكبر على زيادة وزنها.

وتسبّبت تصريحات منى شداد في صدمة للكثير من متابعيها وجمهورها الذين لم يكن لديهم معرفة سابقة بهذا الأمر وسارعوا بالدعاء لها بالشفاء العاجل مستنكرين السخرية من وزنها الزائد.

والمعروف أن منى شداد هي ممثلة كويتية من مواليد 1978، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، كما حصلت على دورات في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت منى شداد العمل الفني عام 1987 وهي بسن صغيرة وذلك بأدوار بسيطة واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة، وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.

شاركت منى شداد وهي صغيرة في تقديم برنامج مجلة الأطفال الذي كان يعرض على تلفزيون الكويت وفي عام 1996 قامت بتقديم برنامج على تلفزيون الكويت بعنوان أحلى صباح 96.

كما شاركت في أكتوبر من عام 2008 الفنان طارق العلي بتقديم برنامج موعد على العشاء والذي عرض على قناة الراي، كما شاركت في عامي 2009 و2010 بتقديم البرنامج الإذاعي الديوانية على محطة مارينا إف إم، كذلك شاركت ببداية عام 2011 بتقديم برنامج ديوانية حوا على ذات المحطة.

وفي عام 2012 قامت بتقديم برنامج المسابقات الصوغة والذي عُرض على قناة فنون، كما شاركت بتقديم مسابقات التراثي النيرة على تلفزيون الكويت.