مهمة ثقيلة تنتظر إدارة الاتحاد الجديدة

المواطن - محمد سمعه

فاز أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن كان المرشح الوحيد والمتقدم لانتخابات النادي.

وستكون المسؤولية صعبة وثقيلة على أنمار الحائلي ومجلس إدارته الجديد، بعد تسلّمه مفتاح النادي من الرئيس السابق لؤي ناظر.

المهمة الأولى أمام مجلس الإدارة الجديد:

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد إلى التحدث مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا؛ وذلك من أجل تحديد الصفقات المطلوبة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان أنمار الحائلي تحدث عن هذا الملف قائلًا: هناك تواصل دائم مع الإدارة السابقة، وهناك تقرير مقدم من المدرب سييرا بخصوص اللاعبين، وسنجتمع مع الجهاز الفني خلال 48 ساعة للوقوف على كامل احتياجات الفريق.

ويذكر أن بعض من التقارير الصحفية كانت ذكرت أن الاتحاد يفكر في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، والمهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويأمل في أن تكون عودته مميزة هذه المرة؛ وأن يعود الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.