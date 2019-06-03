مواجهة مرتقبة بين رينز ومكمان في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مواجهة قوية بين رومان رينز وشين مكمان، ضمن منافسات عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامته في جدة، يوم الجمعة المقبل.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة.

ومن المُقرر أن يشهد عرض WWE Super ShowDown حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، في ظل عودة عدد من النجوم إلى حلبات المصارعة مرة أخرى، وفي مقدمتهم الأسطورة أندرتيكر، جولدبيرغ، وبروك ليسنر.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد طرحت تذاكر عرض WWE Super ShowDown المرتقب عبر منصة شارك، ويشهد إقبالًا جماهيريًّا خاصة أن المصارعة تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير السعودية.