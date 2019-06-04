مواطنون يعايدون أبطال الحد الجنوبي : عيدكم عزة وثبات ونصر من الله قريب

المواطن - الرياض

تحية فخر واعتزاز تقدّم بها المواطنون إلى المرابطين في الحد الجنوبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبّر المواطنون عن دعمهم الكامل للمرابطين الذين يزودون عن حدود المملكة ويصلون الليل بالنهار كي ينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض هذه البلاد الطاهرة.

وفي البداية قال الكاتب برجس حمود البرجس: أبطال الحد الجنوبي .. الله ينصركم وترجعون لأهلكم سالمين غانمين، والله يعيد العيد عليكم أعوامًا مديدة، ورحم الله زملاءكم شهداء الوطن.

أما السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر فقال : أرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده عليهما وعلى أبناء الوطن وجنودنا الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وعلى حكومة وشعب اليمن بالأمن والخير والبركات.

إمارة منطقة القصيم وجهت التهنئة للمرابطين بتغريدة جاء فيها : تحية ملكية وشعبية مخلصة لأسودنا أبطال الحد الجنوبي الأشاوس وباسم كل مَن طاف وسعى في المقدسات العظيمة، نُقدم تهنئة خالصة بالعيد المبارك لأبطالنا الذين يقضون عيدهم في الدفاع عن أطهر بقاع الأرض .. نصركم الله وحفظكم وحماكم وعجل بنصركم ودحر أعداءكم وأعداءنا إنه سميع مجيب.

وقالت هدى الجميلي : هناك رجال على الحد الجنوبي لا يعرفون للعيد طعم ولا غيبوبة النوم والراحة يستحقون منا دعوة.

وقال عبدالرحمن العشماوي : “عيدكم عيدُ عزّةٍ وانتصارٍ وعافيةٍ وثباتٍ وهمّةٍ في البطولات عالية .. تقبل الله طاعتكم، ونصركم وحفظكم، وكل عام وأنتم بخير”

وعبّر محمد القيسي عن دعمه للمرابطين بقوله :” اكتب لكم الآن وأنا على بعد بضعة كيلومترات من الحد الجنوبي إذ أسمع أزيز الطائرات وأصوات المدافع، وأرى رجالاً تركوا أبناءهم وديارهم ونذروا انفسهم لحماية ديننا ووطننا وعروبتنا فلهم منا كل الشكر “.