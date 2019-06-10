موجة حر تضرب الشرقية تستمر حتى السابعة مساء

المواطن - الشرقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، من موجة حر.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما زالت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة،حائل والحدود الشمالية كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.