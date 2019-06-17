موجة غبار تضرب جازان وتسبب تدني الرؤية الأفقية

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش و الداير بني مالك و الريث والطوال و صبيا و فيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات الدرب و بيش و صامطة و فرسان، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.