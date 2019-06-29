موريتانيا تتعادل مع أنجولا وتحصد أول نقطة في تاريخها

المواطن - محمد سمعه

حقق منتخب موريتانيا أول نقطة في تاريخه، خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد التعادل سلبيًّا مع منتخب أنجولا اليوم في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في البطولة الإفريقية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء وسط من قبل المنتخبين، ثم حاول المنتخب الأنجولي بعد ذلك صنع بعض المحاولات الهجومية لإحراز الهدف الأول.

وسنحت فرصة وحيدة فقط لمصلحة المنتخب الموريتاني في الشوط الأول، ولكنها مرت بسلام على دفاع المنتخب الأنجولي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة موريتانيا وأنجولا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من المباراة ظهرت أفضلية بسيطة للمنتخب الموريتاني والذي كان قريبًا من إحراز هدفه الأول في المباراة.

وسجل منتخب أنجولا هدفًا عبر اللاعب جيرالدو نجم الأهلي المصري في الشوط الثاني، ولكن حكم اللقاء المصري إبراهيم نور الدين ألغاه بداعي التسلل.

وانتهت مباراة أنجولا وموريتانيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة أُقيمت على ملعب السويس في مصر.

ويتواجد منتخب موريتانيا في المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد نقطة، أما منتخب أنجولا فيحتل المركز الثالث برصيد نقطتين.

وسيواجه منتخب موريتانيا، نظيره منتخب تونس يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب أنجولا نظيره منتخب مالي.