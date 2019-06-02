مورينيو: الكرة الذهبية تتحقق بالبطولات

المواطن - مروة نبيل

أكّد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن اللاعب الذي يطمح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يجب عليه تحقيق البطولات.

وقال مورينيو خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “أفضل لاعب في العالم يجب أن يحقق الألقاب.. من الطبيعي أن يتمتع بالموهبة والمستوى العالي، لكنه لن يحقق أي جوائز بدون ألقاب”.

وتابع: “لو فاز يوفنتوس بدوري الأبطال، لقلنا إن رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية.. إذا أحرز برشلونة دوري الأبطال، بعد أن تُوج بالفعل بالدوري الإسباني، وإذا حققت الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا، كانت الجائزة لتصبح من نصيب ليونيل ميسي”.

وأضاف: “لهذا السبب، دائمًا ما أقول إن تحقيق البطولات أمر مهم للغاية.. هناك لاعبون مُميّزون حقًا ولا اختلاف عليهم، مثل رونالدو بعقليته وطبيعته وشخصيته، لكن بدون ألقاب لما كان هكذا”.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: “الطموح والدافع والفخر الشخصي، هي أشياء لا يمكنك شراؤها.. هي أشياء يولد الناس بها”

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد فوزه على توتنهام في النهائي بهدفين دون رد.