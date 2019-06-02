موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

المواطن - الرياض
يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثامن والعشرين من رمضان، عند الساعة 07:00، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:07؛ بحسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:39، فيما سيكون عند الساعة 06:43 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:53 في بُريدة.
وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 28 رمضان عند الساعة 07:27، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:16 مساء.
أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:29 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:35.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:12
|05:37
|12:19
|03:36
|07:00
|09:00
|المدينة المنورة
|04:03
|05:32
|12:20
|03:42
|07:07
|09:07
|الرياض
|03:34
|05:04
|11:52
|03:14
|06:39
|08:39
|بريدة
|03:39
|05:11
|12:03
|03:29
|06:53
|08:53
|الدمام
|03:15
|04:46
|11:38
|03:05
|06:29
|08:29
|أبها
|04:10
|05:33
|12:08
|03:29
|06:43
|08:43
|تبوك
|04:02
|05:36
|12:32
|04:04
|07:27
|09:27
|حائل
|03:44
|05:18
|12:12
|03:41
|07:05
|09:05
|عرعر
|03:34
|05:12
|12:14
|03:53
|07:16
|09:16
|جازان
|04:13
|05:35
|12:08
|03:30
|06:41
|08:41
|نجران
|04:05
|05:27
|12:02
|03:23
|06:35
|08:35
|الباحة
|04:09
|05:34
|12:13
|03:31
|06:51
|08:51
|سكاكا
|03:41
|05:18
|12:18
|03:54
|07:16
|09:16