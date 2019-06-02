موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثامن والعشرين من رمضان، عند الساعة 07:00، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:07؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:39، فيما سيكون عند الساعة 06:43 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:53 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 28 رمضان عند الساعة 07:27، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:16 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:29 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:35.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:12 05:37 12:19 03:36 07:00 09:00 المدينة المنورة 04:03 05:32 12:20 03:42 07:07 09:07 الرياض 03:34 05:04 11:52 03:14 06:39 08:39 بريدة 03:39 05:11 12:03 03:29 06:53 08:53 الدمام 03:15 04:46 11:38 03:05 06:29 08:29 أبها 04:10 05:33 12:08 03:29 06:43 08:43 تبوك 04:02 05:36 12:32 04:04 07:27 09:27 حائل 03:44 05:18 12:12 03:41 07:05 09:05 عرعر 03:34 05:12 12:14 03:53 07:16 09:16 جازان 04:13 05:35 12:08 03:30 06:41 08:41 نجران 04:05 05:27 12:02 03:23 06:35 08:35 الباحة 04:09 05:34 12:13 03:31 06:51 08:51 سكاكا 03:41 05:18 12:18 03:54 07:16 09:16