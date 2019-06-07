موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة الـ 19

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون إيداع لدفعة الـ19 من دعم حساب المواطن في حساباتهم البنكية يوم الاثنين المقبل وفقاً لآلية الإيداع المتبعة في البرنامج.

وكان عدد من المستفيدين طالبوا أن يتم تقديم موعد إيداع الدعم لما قبل عيد الفطر لكن البرنامج شدّد على أن الإيداع يتمّ في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم التقديم يوم أو التأخير يوم إذا صادف يوم العاشر من الشهر إجازة رسمية.

وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار بهذا الخصوص : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا). ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.