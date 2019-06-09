موعد الإعلان عن خليفة جاتوزو يُقلق جماهير ميلان

المواطن - مروة نبيل

أثار موعد الكشف عن المدير الفني الجديد لنادي ميلان الإيطالي خلفًا للمدرب السابق جينارو جاتوزو قلق الجماهير التي ترغب في التعاقد مع مدرب سريعًا، لبدء الاستعداد إلى منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن إدارة نادي ميلان استقرت على التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سامبدوريا، ماركو جيامباولو، ويتبقى فقط موعد الإعلان الرسمي.

وأوضحت الصحيفة أن جيامباولو يرتبط بعقد مع نادي سامبدوريا حتى صيف عام 2020، وعليه إنهاء ارتباطه بفريقه الحالي أولًا قبل الإعلان عن تدريبه ميلان رسميًا، لذلك فضلت إدارة الروسونيري تأخير موعد تعاقدها معه.

ومن المُقرر أن يُنهي جيامباولو تعاقده مع نادي سامبدوريا بشكل رسمي، يوم غدٍ الاثنين، ويتوقع أن يكون موعد إعلان نادي ميلان عن تعاقده مع المدرب بعد ذلك مباشرة، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل.

وجاءت فكرة تعاقد نادي ميلان الإيطالي في الموسم المقبل مع جيامباولو خلفًا للمدرب جاتوزو، بناء على ترشيح مدير التطوير الاستراتيجي بالنادي، باولو مالديني.

وكان جاتوزو قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعدما فشل في إعادة الروسونيري للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز محتلًا المركز الخامس برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق إنتر ميلان.