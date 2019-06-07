المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير عرض WWE Super ShowDown الذي يحتضنه استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة.

موعد عرض Super ShowDown

وكشف موقع WWE الرسمي عن موعد عرض Super ShowDown والقنوات الناقلة، حيث أكد أنه سينطلق في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ويُمكن مشاهدته مباشرة عبر دوري بلس “Dawri Plus”.

وسيتم إذاعة عرض Super ShowDown في منطقة الشرق الأوسط عبر قنوات MBC Action، MBC Persia وKSA Sports 1.

Super ShowDown

وسيشهد عرض Super ShowDown المواجهات التالية؛ أول نزال في التاريخ بين عضو قاعة مشاهير WWE جولدبيرغ وأندرتيكر، مواجهة على لقب اليونيفرسال بين سيث رولينز البطل وبارون كوربن.

وسيكون هناك نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون البطل ودولف زيجلر، وسيواجه تريبل إتش النجم راندي أورتن، ويلعب رومان رينز ضد “الأفضل في العالم” شين ماكمان، يواجه برون سترومان المصارع بوبي لاشلي.

ومن المقرر أن يكون هناك نزال باتل رويال ٥٠ مصارعًا وهو الأكبر في تاريخ WWE، ونزال آخر على لقب الانتركونتننتال بين فين بالور البطل وأندرادي، بالإضافة إلى نزال لارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.