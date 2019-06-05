المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة البرتغال ضد سويسرا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019.

موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا:

ويحتضن إستاد “الدراجاو”، مساء اليوم الأربعاء، مباراة البرتغال ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2019، عند الساعة 21:45 بتوقيت السعودية.

وقبل مباراة البرتغال ضد سويسرا المرتقبة، يُعد منتخب برازيل أوروبا هو الوحيد بين المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي لم يُهزم في أي مواجهة بدور المجموعات، وتصدر المجموعة الثالثة.

على الجانب الآخر، تصدر المنتخب السويسري المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن بلجيكا، ويأمل مواصلة التألق والفوز في مباراة البرتغال ضد سويسرا لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.