المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة البرتغال ضد هولندا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز بالبطولة.

مدينة بورتو تستضيف المباراة:

ويذكر أن موعد مباراة البرتغال ضد هولندا سيكون غدًا الأحد في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو في مدينة بورتو البرتغالية.

وقبل إقامة مباراة البرتغال ضد هولندا، كان المنتخب البرتغالي نجح في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا بعد الفوز على المنتخب السويسري بثلاثية مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

منتخب هولندا يعبر بثلاثية:

وعبر المنتخب الهولندي للمباراة النهائية في دوري أمم أوروبا بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف يوم الخميس الماضي، لتُقام مباراة البرتغال ضد هولندا النارية غدًا الأحد في نهائي البطولة.

ودائمًا ما تتمتع مباريات البرتغال ضد هولندا بإثارة لا مثيل لها، حيث سبق للفريقين أن تقابلا في ثمن نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، وانتهت المباراة وقتها بفوز المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

وسبق أن أُقيم مباراة البرتغال ضد هولندا في مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا عام 2012، ووقتها انتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي بثنائية مقابل هدف.

رونالدو يتوهج بثلاثية:

وكان النجم كريستيانو رونالدو سجل ثلاثية للمنتخب البرتغالي في مباراة سويسرا أهلت برازيل أوروبا لمباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويطمح المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب منتخب هولندا إلى تحقيق الفوز في مباراة البرتغال ضد هولندا؛ وذلك من أجل التتويج ببطولة دوري أمم أوروبا والسير على خطى منتخب اليونان، والذي تُوج بلقب كأس أمم أوروبا عام 2004 على حساب المنتخب البرتغالي في أرض الأخير.