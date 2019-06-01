موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة توتنهام ضد ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، حيث ستُقام المباراة في مدينة مدريد الإسبانية.

ويذكر أن مباراة توتنهام ضد ليفربول ستُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت بريطانيا.

ويأمل المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في تحقيق الفوز في لقاء توتنهام ضد ليفربول من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته وللمرة السادسة في تاريخ فريق ليفربول.

وكان الريدز تأهل إلى مباراة توتنهام ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية والفوز على برشلونة الإسباني في إياب نصف النهائي برباعية دون رد، بعد الخسارة في إسبانيا من البارشا بثلاثية دون رد.

الريمونتادا شعار دور نصف النهائي:

أما ديوك لندن فتمكنوا من العبور إلى مباراة توتنهام ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء نادي أياكس أمستردام الهولندي من دور الأربعة بعد ريمونتادا تاريخية، حيث خسر توتنهام في إنجلترا بهدف دون رد وفاز السبيرز في هولندا بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح الريدز في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي وخوض مباراة توتنهام ضد ليفربول، حيث يأمل الريدز في التخلص من حالة النحس والتي واجهت ليفربول في مباراة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويذكر أن الفائز من مباراة توتنهام ضد ليفربول، سيواجه نادي تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي في مباراة كأس السوبر الأوروبي في افتتاح موسم 2019-2020.

وكان الريدز فاز في مباراة توتنهام ضد ليفربول التي أُقيمت في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019، حيث فاز ليفربول في ملعب الأنفيلد بثنائية مقابل هدف.