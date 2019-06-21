موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ويُذكر أن مباراة مصر وزيمبابوي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وسيستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة مصر وزيمبابوي، وسط حضور جماهيري كبير من المتوقع حضوره لمساندة منتخب مصر في أولى مبارياته من أجل الفوز باللقب الثامن في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقبل إقامة مباراة مصر وزيمبابوي، كانت تقارير صحفية ذكرت أن منتخب زيمبابوي هدد بالانسحاب من بطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بسبب تأخر حصول اللاعبين على بعض المستحقات من الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم.

سفير زيمبابوي يتدخل

وتدخل سفير دولة زيمبابوي في مصر للحديث مع لاعبي منتخب بلاده عن تجاوز الأزمة ووعدهم بحل المشكلة، وذلك قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي.

ويُذكر أن المنتخب المصري كان نجح في الفوز وديًا على منتخب تنزانيا بهدف دون ردّ، وعلى المنتخب الغيني بثلاثية مقابل هدف قبل إقامة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم.

وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ثم يواجه المنتخب المصري في الجولة الثالثة نظيره المنتخب الأوغندي.

سيشارك المطرب المصري حكيم في حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وذلك قبل بدء مباراة مصر وزيمبابوي.