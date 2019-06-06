المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019.

موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا

ويحتضن ملعب “أفونسكو أنريكي”، مساء اليوم الخميس، مباراة هولندا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2019، عند الساعة 21:45 بتوقيت السعودية.

ويدخل لاعبو الأسود الثلاثة مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على منتخب الجبل الأسود بخماسية مقابل هدف في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر، ظهر لاعبو الطواحين بمستوى مميز في دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2019، حيث تصدر المنتخب الهولندي مجموعته التي كانت تضم فرنسا وألمانيا برصيد 7 نقاط، من تحقيق فوزين وتعادل وهزيمة.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

ويواجه الفائز من مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم، المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف أمام سويسرا بالأمس.