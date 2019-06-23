موعد مباريات الأحد في كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة في مصر.

مباريات اليوم الأحد

وستكون المباراة الأولى لليوم الأحد بين منتخبي المغرب ونامبيا وستنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن لقاءات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي السنغال وتنزانيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية.

وستكون المباراة الثالثة لـ اليوم الأحد بين منتخبي الجزائر وكينيا حيث تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مدغشقر تتألق

ويذكر أن منتخب مدغشقر تعادل مع منتخب غينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قدم المنتخب المدغشقري مباراة أكثر من رائعة أمام غينيا ونجح في إحراز أول هدفين في تاريخه في المشاركة الأولى له في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب أوغندا فنجح في تصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بثنائية دون رد.

وخطف المنتخب النيجيري فوزًا صعبًا من أنياب منتخب بوروندي بهدف دون رد، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن المنتخب المصري كان افتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز صعب على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

الكاميرون تخطف اللقب من مصر

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون كان تُوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد الفوز على المنتخب المصري بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في مدينة ليبرفيل الجابونية.