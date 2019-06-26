موعد مباريات البطولة الأفريقية اليوم

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمُقامة في مصر.

ويُذكر أن موعد مباريات البطولة الإفريقية اليوم، ستبدأ من الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أما المباراة الثانية والتي تنطلق اليوم ضمن موعد مباريات البطولة الإفريقية، فستكون مباراة أوغندا ومنتخب زيمبابوي حيث تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي.

ويُذكر أن المباراة الختامية ليوم الأربعاء ضمن موعد مباريات البطولة الإفريقية، سيكون بين المنتخب المصري صاحب الأرض والضيافة والمنتخب الكونغولي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وأُقيمت بالأمس مباراتين ضمن موعد مباريات البطولة الإفريقية، حيث كانت المباراة الأولى بين منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا بيساو والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وانتهت بفوز منتخب الكاميرون بثنائية دون رد.

أما المباراة الثانية والتي أُقيمت خلال موعد مباريات البطولة الإفريقية أمس، كانت بين منتخب غانا ومنتخب بنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وتنطلق ثلاث مباريات غدًا ضمن موعد مباريات البطولة الإفريقية وفي إطار لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، حيث ستكون المباراة الأولى بين منتخبي مدغشقر وبوروندي وتبدأ في تمام الخامسة والنصف مساءً.

أما المباراة الثانية ليوم الخميس في إطار موعد مباريات البطولة الإفريقية، ستكون بين منتخبي السنغال والجزائر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات الخميس بمواجهة منتخب كينيا لنظيره منتخب تنزانيا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة ضمن موعد مباريات البطولة الإفريقية.