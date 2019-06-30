موعد مباريات اليوم في الكان 2019

المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” المُقامة حاليًا في مصر.

مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، بمواجهتي بوروندي ضد غينيا، ومدغشقر ضد نيجيريا، في إطار مواجهات المجموعة الثانية.

وتُستكمل مباريات اليوم بمواجهة منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية التي ستُقام على ملعب الدفاع الجوي، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي مواجهة قوية، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الأوغندي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسينطلق هذا اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت السعودية أيضًا.

كأس الأمم الإفريقية 2019

وتأمل المنتخبات تحقيق نتائج إيجابية في مباريات اليوم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، أملًا في خطف صدارة المجموعة أو ضمان التأهل إلى منافسات الدور التالي من الكان 2019 رسميًا.

وضمنت منتخبات مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب التأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في أول جولتين.